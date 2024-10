I biglietti aerei relativi alle rotte in continuità territoriale, dai tre scali della Sardegna - Alghero, Cagliari e Olbia - con gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate, sono in vendita.

I biglietti possono essere acquistati non solo on line, ma anche nelle biglietterie o tramite le agenzie di viaggio. I prezzi previsti per gli oneri di servizio pubblico e riservati ai residenti sono 39 euro (tasse escluse) per i voli sulla Capitale e 47 (sempre tasse escluse) per il capoluogo lombardo. Volotea fa sapere in una nota che da venerdì 15 - giorno in cui partirà il nuovo servizio di voli agevolati per i residenti in Sardegna - a domenica 17 ottobre, gli scali di Alghero, Cagliari e Olbia verranno collegati con Milano Linate e Roma Fiumicino con 2 frequenze giornaliere per ogni rotta. A partire da lunedì 18 ottobre, poi, entrerà a pieno regime la gestione della continuità territoriale di Volotea, fino a un massimo di ben 266 voli ogni settimana tra la Sardegna e la terraferma. La compagnia aerea opererà questi voli fino al 14 maggio 2022. I primi voli in regime di continuità territoriale decolleranno domani, venerdì 15 ottobre, alle 7.00 e alle 19.00 da Alghero, Cagliari e Olbia con destinazione Milano Linate. Per Roma Fiumicino, si partirà alle 7.15 e alle 19.15 da Alghero e Olbia e alle 7.20 e alle 19.15 da Cagliari. Da Milano Linate sono previsti collegamenti verso Alghero alle 8.40 e alle 20.40, verso Cagliari alle 8.55 e alle 20.55 e verso Olbia alle 8.50 e 20.50. Da Roma Fiumicino sono disponibili voli alla volta di Alghero e Olbia alle 8.50 e 20.50, mentre verso Cagliari alle 9.00 e alle 20.55. Gli orari fanno riferimento ai primi 3 giorni e nuove frequenze verranno aggiunte a partire da lunedì 18 ottobre.

“Siamo molto soddisfatti dall’esito di questa gara - – ha affermato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea - che rappresenta un grande risultato e riconferma l’attenzione della compagnia nei confronti della Sardegna, della sua gente e dei nostri numerosi dipendenti basati sull’isola, che lavoreranno su queste rotte. La Sardegna è da sempre territorio strategico per la crescita del nostro network e dal 2012, abbiamo trasportato più di 1,5 milioni di passeggeri a Cagliari e più di 2 milioni a Olbia. Queste sei nuove rotte rappresentano una grande opportunità di crescita. Allo stesso tempo, l’avvio dei nuovi collegamenti, ci permette di soddisfare al meglio le esigenze di viaggio di cittadini e imprenditori della comunità locale. Riteniamo essenziale, anche in un periodo di minore traffico come quello invernale, avvicinare il territorio al resto d’Italia, offrendo collegamenti diretti tra Cagliari, Alghero e Olbia e due delle più importanti città italiane”.