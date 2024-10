L'aggiudicazione del nuovo bando sulla continuità territoriale "frutterà dodici milioni di risparmio per la Sardegna". Lo ha affermato questa mattina il presidente della compagnia Carlos Munoz, all'aeroporto di Cagliari-Elmas.

"Sarebbe bello - ha suggerito sorridendo - destinare queste cifre 'risparmiate' al Montiferru. Ma questo - ha detto rivolto agli assessori regionali Chessa e Todde - dove deciderlo voi".

Il ribasso? "Pensiamo di non aver fatto nessun miracolo - ha detto -. La struttura dell'azienda consente di fare questi prezzi senza perdere in efficienza. Abbiamo affrontato in questo modo anche tutti problemi legati al Covid".