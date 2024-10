Il governo stanzierà 30 milioni di euro per la continuità territoriale della Sardegna. L'ha annunciato il presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, in una conferenza stampa in cui ha illustrato "12 buone notizie attese da tempo".

La questione dei collegamenti aerei con l'Isola era inclusa nel dossier Sardegna consegnato il 28 maggio scorso dalla Regione al premier in occasione della sua visita a Olbia per l'inaugurazione del cantiere del Mater Olbia.

"La Regione Sardegna in passato ha firmato accordi per avere la possibilità di ridurre il costo dei voli e delle navi", ha ricordato Renzi in conferenza stampa, ricordando che quello per la continuità territoriale con l'Isola "era un impegno preso con Francesco Pigliaru", il presidente della Giunta regionale, durante la visita a Olbia.

"Un impegno", ha concluso, "che abbiamo mantenuto".