“La partenza in anticipo di cinque minuti del primo volo Blue Air del mattino da Alghero a Fiumicino è un segnale molto incoraggiante nonché l’inizio di una nuova fase che ci auguriamo proceda verso l’innalzamento di tutti gli standard qualitativi e di efficienza e rappresenti per lo scalo di Fertilia una ulteriore opportunità di crescita”. Lo dice l’assessore dei Trasporti Carlo Careddu che aggiunge: “Naturalmente, come di consueto, la struttura dell’assessorato sta monitorando ora per ora anche i dettagli del servizio di continuità territoriale aerea, pronta a intervenire qualora si preannunciassero eventuali disagi per i passeggeri”. La Sogeaal, società di gestione dell'aeroporto Riviera del Corallo, comunica che il volo Alghero-Roma delle 7 di oggi è partito alle 6,55 e che, quindi, check-in e imbarchi sono stati regolari.

Le partenze dal Riviera del Corallo verso Fiumicino sono tre giornaliere, alle 7, 12,45 e 19,20, alle tariffe agevolate e con il bagaglio da 20 kg incluso, mentre da Roma verso Alghero si parte alle 9,40, 14,20 e alle 21,30.