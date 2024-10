Sono 33mila i posti in più messi a disposizione fino ad ora da Meridiana e Alitalia sulle rotte della continuità territoriale da giugno a settembre.

Da Cagliari e da Olbia per Milano e Roma e sulla Alghero-Linate si incrementano i voli e si mettono a disposizione aerei con maggiori capacità.

La novità riguarda il collegamento tra il capoluogo sardo e Fiumicino operato da Alitalia dove per tutto il mese di agosto e sino a metà settembre, il venerdì e il sabato, sarà disponibile un Airbus A330 con 250 posti, aereo utilizzato generalmente nelle rotte intercontinentali. E questi numeri potrebbero anche salire per soddisfare un ulteriore aumento delle richieste. Continuità potenziata.

“La CT1 non è un impianto statico ma strutturato in modo tale da essere costantemente migliorato e potenziato”, ha detto l’assessore dei Trasporti Massimo Deiana oggi in conferenza stampa. “Attraverso un monitoraggio costante - aggiunge l’assessore - la Giunta regionale ha governato questo sistema consentendo di apportare significativi incrementi in termini di quantità e qualità del servizio”.

“I numeri parlano da soli, decine di migliaia di posti in più disponibili e l’upgrade con aerei come l’Airbus A330 rappresentano un importante passo in avanti - continua Deiana - questa disponibilità, se da un lato soddisfa naturalmente le esigenze della domanda turistica in crescita nei mesi estivi, dall’altro protegge il diritto alla mobilità dei sardi anche nei periodi di massima affluenza”. Incrementi su Fiumicino e Linate. L’incremento più significativo riguarda il collegamento Olbia-Linate dove Meridiana ha aggiunto complessivamente 104 voli per 17472 posti in più offerti a sardi e turisti. In questa rotta ci saranno 43 voli in aumento nel solo mese di agosto.

Tredici voli in più, invece, sulla Olbia-Fiumicino operata sempre da Meridiana con 2184 posti aggiuntivi. Riguardo ad Alitalia saranno 18 i voli aumentati su Cagliari-Linate e 24 gli upgrade con gli aerei più capienti per arrivare a quasi 5000 posti in più. Cagliari-Fiumicino conterà 16 voli in più, 40 upgrade e 7299 posti sommati a quelli già disponibili in base alle norme.