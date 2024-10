" Restiamo sempre stupiti per i toni trionfalistici che utilizza il governatore Cappellacci ogni volta che parla della nuova continuità territoriale. Le rotte coperte sono ridotte rispetto a prima: non si sa se e quando partiranno i collegamenti con Napoli, Verona, Bologna, Torino, tante criticità vengono già segnalate da chi spesso viaggia per lavoro e necessità"

E' quanto afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Mario Bruno che aggiunge: " I sardi se ne accorgeranno tra qualche giorno: i cittadini del nord Sardegna, e gli algheresi in particolare, hanno già verificato come di trionfale, in questo nuovo regime aereo, ci sia ben poco: la New Livingston non prevede il check in e la scelta del posto a bordo on line, ha un parco velivoli decisamente limitato, presenta criticità che, di fatto, penalizzano chi volerà da e per Fertilia.