In attesa del nuovo bando, la continuità aerea da e per la penisola è salva. Non servirà un altro decreto del Ministero dei Trasporti: la proroga fino a ottobre arriverà con un atto amministrativo della Regione.

Al momento, infatti, è possibile prenotare i voli da e per Roma e Milano con i tre aeroporti sardi soltanto sino al prossimo 8 giugno. Ma nei prossimi giorni arriverà il via libera per il prolungamento dei piani di volo sino all'autunno. Dunque l'attuale continuità territoriale resterà valida fino a quando non entrerà in vigore la nuova.

L'Assessorato dei Trasporti è già al lavoro per modificare le convenzioni firmate con le compagnie aeree che hanno accettato di gestire il periodo in proroga. Alla fine del mese verrà presentata la nuova gara, ma serviranno sei mesi di pubblicazione prima di poter assegnare le rotte ai vettori.

"C'è un via libera di massima ed entro questo mese ci sarà l'incontro risolutivo che dovrebbe portare alla conferenza dei servizi e alla pubblicazione del bando", aveva spiegato l'assessore Carlo Careddu in un'intervista al quotidiano La Nuova Sardegna.

"Lavoriamo con serenità per evitare buchi di continuità territoriale, tutta la stagione estiva sarà coperta. La priorità è il diritto alla mobilità dei sardi". Attualmente i voli da Cagliari per Roma e Milano sono garantiti da Alitalia; quelli dall'aeroporto di Olbia per Roma e Milano da Meridiana, mentre da Alghero Alitalia opera su Milano e la compagnia italo-romena Blue Air su Roma.