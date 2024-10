La continuità territoriale potrebbe finire in mano a Ita e AeroItalia. La prima compagnia va verso l'aggiudicazione in via provvisoria dei collegamenti da e per Cagliari, ad AeroItalia potrebbero andare invece le rotte su Olbia.

Rimane momentaneamente esclusa dai giochi Volotea, che potrebbe candidarsi per Alghero. La prossima settimana partirà la procedura d’emergenza per l’aeroporto del Nord-ovest, orfano di offerte.