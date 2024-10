La Giunta Pigliaru ha deciso di prorogare l’attuale regime di continuità aerea da e per la Sardegna sino al 30 marzo 2019. In vista della scadenza prevista per fine ottobre e in quanto la nuova continuità - per cui giovedì è stata convocata la conferenza di servizi per la definizione del nuovo bando a Roma - entrerà invigore dal 31 marzo 2019.

Su proposta dell'assessore dei Trasporti Carlo Careddu, la Giunta regionale ha adottato i contenuti dello studio del Cirem (Centro di ricerche economiche e mobilità delle Università di Cagliari e di Sassari) che saranno inviati come base conoscitiva e discussi durante la conferenza dei servizi.

"In quella sede - afferma l'assessore -alla presenza di Ministero, Regione ed Enac saranno esaminate le proposte varate oggi e definitivamente determinati i nuovi oneri di servizio pubblico che dovranno garantire il diritto alla mobilità dei residenti e l'accessibilità' alla Sardegna".

FREQUENZE. Lo studio Cirem ha tenuto conto che in alcune situazioni particolari, come quella del periodo estivo, si rende necessario incrementare le frequenze e i posti offerti per soddisfare la domanda dei residenti che hanno comportamenti di viaggio obbligatori e sistematici per motivi di lavoro, studio e di salute. In caso contrario i sardi si troverebbero impossibilitati a viaggiare a causa della forte domanda dei passeggeri non residenti. Pertanto, nei mesi in cui si verifica questa situazione, il dimensionamento dell’offerta si è basato non solo sulla domanda totale di passeggeri che si stima abbia necessità di utilizzare i servizi onerati, ma anche e soprattutto sulla necessità di garantire continuità e certezza degli spostamenti ai residenti in Sardegna. In tal modo si dimostra che il dimensionamento dell’offerta proposto garantisce l’esistenza di un livello minimo di servizio, specie ai residenti, ovvero l’accesso ai cosiddetti servizi “di cittadinanza” nazionale, istruzione, sanità, lavoro, mobilità, in tutti i mesi dell’anno, con la stessa qualità, specie nei periodi di punta.

TARIFFE. Riguardo al sistema tariffario, viste le indicazioni della Commissione europea contenute nella lettera dell’11 ottobre 2017, la Regione suggerisce una netta differenziazione tra residenti e non residenti. Inoltre, l’effetto combinato della modifica del sistema tariffario e della riduzione delle frequenze, ha comportato una sensibile riduzione del finanziamento pubblico così come auspicato dalla stessa Commissione.

RISERVA POSTI. La riserva di due posti per motivi sanitari fino alle 48 ore precedenti la partenza del volo e solamente sul primo volo in uscita e ultimo volo in rientro, sebbene fortemente contestata dalla Commissione europea, risponde alla importante e sempre crescente domanda di mobilità sanitaria proveniente dalla popolazione; si ritiene perciò che non sia sproporzionata né sia d'altronde suscettibile di influenzare il mercato.

DESTINAZIONI. Le rotte ritenute essenziali sono quelle verso gli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Linate. Nel primo caso perché si tratta del principale hub nazionale e internazionale italiano, in cui sono transitati nel 2017 quasi 41 milioni di passeggeri, di cui il 28% verso destinazioni nazionali e il resto verso destinazioni internazionali. Qui si attestano il maggior numero e la più diversificata tipologia di compagnie aeree. Inoltre, l’aeroporto di Fiumicino risulta di gran lunga quello che offre i migliori servizi di trasporto diretti, frequenti, continui, capillari e connessi per l’accesso non solo al centro città ed alla stazione centrale Termini ma anche ad altri luoghi di interesse e del sistema ferroviario del contesto urbano e metropolitano, sia in treno sia in autobus. Linate, invece, risulta anche in questo caso lo scalo più funzionale per accedere alla città e alla stazione Centrale di Milano, da cui, attraverso i servizi ferroviari ad alta velocità, è possibile raggiungere rapidamente i principali capoluoghi del nord Italia.