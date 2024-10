"Continua la confusione del centrosinistra sulla delicata materia dei Trasporti".

Così Pietro Pittalis e Giuseppe Fasolino (Fi) commentano l'esito della riunione della commissione Trasporti sul nuovo schema di collegamenti aerei dalla Penisola alla Sardegna messo a punto dalla Giunta regionale.

"Sulla continuità territoriale con Roma e Milano - sottolineano i due esponenti dell'opposizione - emergono ancora le divergenze tra le due 'scuole di pensiero' di casa Pd, nessun segnale invece sul ripristino della Ct2 con le rotte minori, inopinatamente cancellate dalla Giunta nel 2014, e resta una nebbia fitta sulla questione low cost. Insomma - denunciano Pittalis e Fasolino - dopo tre anni non c'è neppure una linea condivisa su uno dei principali temi della politica regionale, fondamentale per le ricadute sul settore turistico ed anche su quello agroalimentare. Questo disordine, che non ci permette di lavorare su un progetto compiuto, è dovuto al mancato rispetto del Patto per la Sardegna, perché il Governo non solo non ha pagato i soldi per la continuità ma non ha neppure dato tempi certi sull'erogazione dei fondi. Si procede pertanto con risorse regionali. O si fa chiarezza sul punto o ci troveremo dinanzi all'ennesima bufala".