“Il bando per la nuova continuità territoriale aerea non c’è, la proroga di quella scaduta neppure”. Così Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, interviene nuovamente sui collegamenti per la Sardegna.

“Due settimane fa – prosegue Cappellacci- l’assessore ha detto che la proroga era già stata adottata, ma sul sito dell’Alitalia non è possibile prenotare gli aerei dopo il 9 giugno. Questi sarebbero i preparativi per la stagione turistica? Non c’è neppure la pubblicazione del bando, nonostante l’assessore avesse comunicato che entro questo mese ci sarebbe stati l'incontro risolutivo. Tutto questo avviene al termine di quattro anni di annunci mai seguiti dai fatti. Perché nei fatti la Giunta Pigliaru ha cancellato con le sue manine la continuità 2 per le rotte minori, ha riesumato il monopolio Tirrenia insieme al Governo Renzi e ha fatto fuori la continuità territoriale per Roma e Milano. Hanno sfasciato tutto – ha concluso Cappellacci-, devono andare a casa subito”.