"Come può una compagnia aerea in amministrazione straordinaria, destinataria di un prestito dello Stato di 900 milioni di euro, senza contare i miliardi iniettati negli ultimi decenni, aggiudicarsi la vittoria delle rotte in continuità territoriale?". Sono parole di Rossen Dimitrov, chief operating officer di Air Italy, a proposito di Alitalia, che si è aggiudicata tutte le rotte di continuità territoriale tra la Sardegna e la Penisola.

Dimitrov ha inviato una lettera tutti i lavoratori della compagnia per annunciare il ricorso contro il bando - come già fatto da Ryanair - e dare appuntamento ai dipendenti del vettore per un incontro a Olbia il 6 febbraio prossimo, all'indomani del Consiglio di amministrazione.