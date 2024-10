Il Tar ha rigettato la richiesta di sospensiva di Volotea, che avrebbe potuto riammettere la compagnia al primo bando per la continuità. C’è un’altra gara già in corso, questo il motivo. Si tratta dell’ultimo tentativo della Regione di assegnare i collegamenti con Fiumicino e Linate: una procedura negoziata alla quale sono state invitate a partecipare le stesse dodici compagnie del bando avviato a fine settembre: Ita e Volotea (escluse dalla prima gara per carenze documentali), Ryanair, EasyJet, Blue Air, Vueling, Danish Air Transport, Blue Panorama, Neos, Air Malta, Wizz Air e Tayaran Jet.

“La Regione ha già fatto partire una procedura negoziata e competitiva con le principali dodici compagnie aeree internazionali - spiega il presidente della Regione Christian Solinas - e lunedì prossimo si avrà la certezza del vettore che garantirà la continuità territoriale per i prossimi sette mesi, in attesa di predisporre un bando per l'assegnazione delle tratte per due anni”.

“L'obiettivo finale è avere risposte certe dal Governo sul piano industriale di Ita e sulla capacità e possibilità di costituire una regional company che risolva sia il problema del trasporto sia quello dei lavoratori di Air Italy”, perché nell’Isola ci sono “lo spazio e le condizioni affinché la Sardegna sia protagonista nella continuità territoriale: la Regione potrebbe mettere in campo un modello simile a quello della Corsica ma è fondamentale l'intervento del Governo ai tavoli di Bruxelles, dai quali deve ottenere il via libera al piano industriale”.

Il governatore sostiene che “l'Ue, da troppo tempo, mostra una posizione ostile e discriminatoria rispetto alle soluzioni prospettate dalla Regione: Bruxelles non conosce la realtà sarda e non comprende che non c'è solo un problema di diritto alla mobilità dei sardi ma c'è anche il diritto all'accessibilità della Sardegna".