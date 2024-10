"Abbiamo segnalato il problema ad Ita che si è aggiudicata la rotta da Alghero per Milano perché compia le opportune valutazioni in vista di ripristinare l'orario delle ore 7 del mattino, ma questo non ci preoccupa perché le valutazioni verranno fatte dalla compagnia stessa. Invito tutti ad un po' di buon senso e senso della misura anche quando la protesta sono causate da problemi vitali come quello dei trasporti". Lo ha detto all'ANSA l'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro, in merito alle polemiche sugli orari dei voli di Ita Airways che non permetterebbero l'andata e il ritorno nella stessa giornata, a margine della presentazione del Network Summer Season 2023 all'aeroporto Olbia Costa Smeralda.

"Sarebbe non corretto per quanto riguarda il servizio offerto avere due voli che partono alla stessa ora da due aeroporti diversi, Olbia e Alghero, verso Milano. Avere quindi voli con orari differenti credo che rappresenti un'opportunità in più per tutto il territorio". ha osservato l'assessore. "Per quanto riguarda le polemiche dico solo che fino a due giorni fa, cioè al 15 di febbraio, ad non c'erano i voli, oggi il problema è per molti che ci sia un volo che parte con un'ora di ritardo - ha aggiunto - Capisco che sulle novità ci possano essere dei disagi iniziali, ma bisogna ricondurre tutto alle cose come realmente sono".

Più in generale Moro ritiene che la Regione abbia fatto "molto bene il suo lavoro sulla continuità territoriale, non fosse altro perché siamo la regione in Europa che da più tempo fa i bandi per la continuità territoriale, oltre 22 anni. Non c'è quindi nessuno in Europa che vanta più competenza di noi. La partenza oggi in tutti e tre gli aeroporti dei collegamenti per Roma e Milano dimostra la capacità, la competenza e la credibilità dell'amministrazione regionale".