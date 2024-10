Aeroitalia , con un'offerta al ribasso del 5% su Roma (contro il 2,7% di Ita, l'altra compagnia che ha partecipato alla gara) e un ribasso dell'1% su Milano (Ita lo 0,3%) , si è aggiudicata le rotte in continuità territoriale da e per Alghero con Roma Fiumicino e Milano Linate .

La compagnia aerea gestirà le tratte nel periodo che va dal 29 ottobre 2023 al 26 ottobre 2024 dopo l'aggiudicazione provvisoria delle rotte, perché è possibile, fino al 27 settembre 2023, che un vettore comunitario accetti di effettuare le rotte senza esclusiva e senza compensazione .

La rotta Alghero-Roma Fiumicino partiva da una base d'asta di 5.236.440,33 euro netti, 5.760.084,36 euro lordi, Aeroitalia ha offerto 4.974.618,31 euro netti, Ita 5.095.056,44 euro netti. Per la Alghero-Milano Linate la base d'asta era di 2.997.955,57 euro netti, 3.297.751,13 euro lordi, Aeroitalia ha offerto 2.967.976,01 euro netti, Ita 2.988.961,7 euro netti.

“ L'aggiudicazione delle rotte agevolate da e per Alghero è un segnale importante per l'intero sistema aereo della Sardegna e conclude le gare della continuità territoriale allineando i tre scali sardi alla scadenza del 26 ottobre 2024. Aeroitalia si conferma la compagnia di riferimento degli aeroporti del Nord Sardegna e getta così le basi per un sempre più importante radicamento ad Alghero e Olbia ”, sono state le parole dell'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro .

“Domani a Roma si terrà un incontro al Ministero dei Trasporti per disegnare il futuro della continuità territoriale dell’Isola. La Regione Sardegna porterà i dati che dimostrano quelle che sono le criticità più volte denunciate, a cominciare da un numero di voli insufficiente a soddisfare il traffico dei residenti in Sardegna e soprattutto dalla necessità di porre un tetto alla tariffa non residenti. Sono le criticità che abbiamo più volte evidenziato e che porteremo al Ministero perché insieme con il governo e con l'Enac si possa riaprire il confronto con la Commissione europea per ridefinire i termini dei bandi per l'assegnazione delle rotte in continuità territoriale tra la Sardegna e il Continente”, ha concluso Moro.