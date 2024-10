"L'unico risultato che il centrosinistra ha portato alla Sardegna alla scorsa legislatura è negativo: l'accollo alla Regione da parte dello Stato delle spese per la continuità aerea".

Così il capogruppo di Forza Italia, Pietro Pittalis, replica alle accuse del consigliere del Pd Mario Bruno.

"Non accettiamo nessuna lezione - contrattacca l'esponente della maggioranza - da parte di chi, quando ha avuto occasione, non ha fatto nulla e ha lasciato davvero carta bianca alle compagnie aeree. La nuova continuità prevede invece non solo tariffe più convenienti, ma anche una disciplina più rigorosa contro eventuali violazioni. Faremo rispettare queste norme con il massimo rigore, con buona pace - sottolinea Pittalis - di chi, come l'on. Bruno, avrebbe voluto conservare un modello penalizzante per la Sardegna e per i sardi. Dimostreremo con i fatti e con i numeri che la nuova continuità è meglio di quella precedente".

Foto: Unione Sarda