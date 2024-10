La Regione ha inviato ai 12 vettori che operano nel settore nazionale gli inviti per partecipare al bando per l’affidamento, del servizio in convenzione dei collegamenti aerei nei 3 aeroporti della Sardegna.

Le offerte dovranno pervenire entro venerdì; il bando, secondo quanto previsto dalla procedura di emergenza, prevede l’affidamento per 7 mesi del servizio, in attesa della preparazione del nuovo bando biennale.

Le offerte saranno valutate dal punto di vista tecnico ed economico rotta per rotta, e le assegnazioni saranno specifiche per ciascuna rotta.

“Lavoriamo alla creazione di un nuovo sistema di continuità, che garantisca finalmente ai Sardi certezza sui collegamenti ed un sistema in grado di soddisfare il diritto alla piena mobilità”, ha detto qualche giorno fa Solinas.