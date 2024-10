Gianluca Congera, 49 anni, pescatore, vive a Quartu Sant'Elena (Cagliari) nella zona di San Benedetto. Venerdì 16 marzo intorno alle 16 è uscito e non ha più fatto ritorno. Si è allontanato a piedi, senza portare con sé i suoi effetti personali, a parte le sigarette. Non ha con sé i suoi occhiali da vista.

Dopo la richiesta avanzata dal Presidente di Penelope Sardegna avv. Gianfrancesco Piscitelli rivolta al Prefetto di Cagliari ed al Commissario Straordinario di Governo per le persone scomparse per riprendere le ricerche di Gianluca Congera, oggi in Prefettura a Cagliari si è tenuta una ulteriore riunione tecnica per fare il punto della situazione e decidere nuovi interventi.

Alla riunione, oltre a Penelope Sardegna in persona della vice presidente dr.ssa Emanuela Piredda e della consigliera Beatrice Manzo, erano presenti la dr.ssa Cozzolino per il Prefetto, la Questura di Quartu con il dr. Selis, Guardia di Finanza, Carabinieri, Forestale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile.

Alla fine della riunione appena conclusasi è stato deciso di riattivare le ricerche: gli Enti si cordineranno dal prossimo lunedì ed è stata accolta la nostra richiesta di utilizzare il Drone della Protezione Civile, gruppo di Gonnesa, già fatto da noi utilizzare nei giorni scorsi nelle ricerche di Fabrizio Rocca scomparso a Porto Rotondo. Confidiamo in risultati positivi – conclude l’avvocato Piscitelli.