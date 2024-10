Da ieri mattina sono ripresi i lavori di bitumatura delle vie cittadine per la parte conclusiva delle opere avviate dall’Amministrazione per complessivi 500 mila euro stanziati per nuovi interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade urbane.

Dopo il nuovo manto d’asfalto steso in via Porrino, in via Satta e in via Vittorio Veneto, nei prossimi giorni le opere di sistemazione della sede stradale si sposteranno in via delle Baleari, in via Malta, via Brigata Sassari. Giovedì sarà il turno del Lungomare Barcellona, dove è pervista la chiusura al traffico in un senso di marcia per consentire lo svolgimento dei lavori. A seguire, l’impresa aggiudicataria delle opere interverrà in via Pascoli, Scalo Tarantiello e nel quartiere di Sant’Agostino, in Largo Costantino e Largo Ballero.

L’intervento varato dall’Amministrazione con fondi di bilancio ha risanato in via urgente i tratti maggiormente danneggiati a causa del protrarsi della trascuratezza con priorità per le strade percorse dai mezzi di servizio pubblico, per le vie maggiormente trafficate e per quelle in cui le condizioni di usura dell’asfalto sono particolarmente evidenti. Il provvedimento rappresenta una prima risposta urgente al problema del danneggiamento della rete viaria cittadina, a cui l’Amministrazione intende dare seguito con ulteriori impegni previsti nelle prossime annualità del piano triennale delle opere pubbliche.