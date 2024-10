Ieri mattina a Tortolì, in viale Santa Chiara, i Carabinieri della stazione locale, coadiuvati dalle unità cinofile dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, nel corso di una perquisizione hanno ritrovato nel cortile dell’Istituto Alberghiero 2,26 grammi di hashish, 6,75 grammi di marijuana suddivisa in dosi e materiale vario per il confezionamento.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti negli Istituti scolastici.

Lo stupefacente e il materiale ritrovato è stato sequestrato dai Militari dell'Arma.