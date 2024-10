"La crisi del sistema aeroportuale si può superare perché c'è la volontà della Regione, che ha previsto 10 milioni per ricapitalizzare Sogeaal, ci sono investitori interessati all'aeroporto quando verrà meno il pericolo delle sanzioni europee e ci sono ottimi segnali che la decisione degli organi comunitari possano essere favorevoli".

Il sindaco di Alghero, Mario Bruno, è pronto alla battaglia, ma sposta l'obiettivo. "Occorre salvare la stagione estiva, scongiurare l'addio di Ryanair ma non solo, le risorse ci sono", ha detto Bruno in una conferenza stampa convocata per chiedere che "il territorio si faccia sentire, quando l'ha fatto i risultati sono arrivati".

Gli esempi sono due. "Il nostro ospedale, con Ozieri, è stato identificato come presidio nodo della rete ospedaliera", dichiara Bruno. Non è un ospedale di primo livello, come si chiedeva all'inizio, ma neanche un presidio di base, come previsto in origine dal progetto di riorganizzazione dell'assessorato regionale.

"Sono salvi tutti i reparti e tutti i servizi esistenti, e Alghero avrà in più una Terapia intensiva polispecialistica, l'Oncologia e la Lungodegenza", afferma.

Qualche mese fa Alghero si è mobilitata per chiedere di ammettere Architettura ai finanziamenti della legge regionale per le sedi universitarie decentrate.

"Anche quella è una battaglia vinta, Alghero è sede decentrata", annuncia il sindaco. Oggi ribadirà il suo appello in un incontro pubblico con i sindaci del territorio, i consiglieri regionali del Nord Ovest Sardegna e le associazioni di categoria.