TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER DOMANI SABATO 05/05/18



NORD:

- CIELO MOLTO NUVOLOSO CON PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, A

PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, IN PARZIALE

ATTENUAZIONE SERALE SULLE AREE MONTUOSE.



CENTRO E SARDEGNA:

- DA PARZIALMENTE NUVOLOSO O MOLTO NUVOLOSO, CON ROVESCI O TEMPORALI

DA SPARSI A DIFFUSI, PIU' CONCENTRATI SULLA SARDEGNA E LUNGO LE AREE

INTERNE DELLE REGIONI PENINSULARI, IN DECISA RIDUZIONE DALLA SERA.



SUD E SICILIA:

- ADDENSAMENTI COMPATTI SULLE REGIONI PENINSULARI ED ESTESA

NUVOLOSITA' MEDIO-ALTA SULLA SICILIA, CON ROVESCI O TEMPORALI SPARSI

, IN GENERALE DI DEBOLE INTENSITA', IN GENERALE ATTENUAZIONE SERALE.



TEMPERATURE:

- MINIME IN LIEVE AUMENTO SU LEVANTE LIGURE, RILIEVI EMILIANI,

REGIONI ADRIATICHE CENTRALI, PUGLIA GARGANICA CALABRIA IONICA E

BASILICATA CENTRORIENTALE, IN LIEVE FLESSIONE LUNGO LE AREE ALPINE E

PREALPINE, PUGLIA CENTROMERIDIONALE CALABRIA TIRRENICA E SICILIA

CENTROMERIDIONALE, GENERALMENTE STAZIONARIE ALTROVE;

- MASSIME IN RIALZO UN PO' OVUNQUE, PIU' DECISO SULLA SICILIA, IN

DIMINUZIONE SULLA SARDEGNA CENTROCCIDENTALE E SUL LAZIO

CENTROMERIDIONALE.



VENTI:

- DEBOLI MERIDIONALI AL CENTRO-SUD, CON LOCALI RINFORZI SULLA

SARDEGNA, ED ORIENTALI AL NORD.



MARI:

- DA MOLTO MOSSO AD AGITATO IL CANALE DI SARDEGNA;

- MOLTO MOSSI IL MARE DI SARDEGNA ED IL TIRRENO;

- DA MOSSO A MOLTO MOSSO LO STRETTO DI SICILIA;

- MOSSI IL MAR LIGURE E LO IONIO;

- DA POCO MOSSO A MOSSO L'ADRIATICO.

