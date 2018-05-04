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Maltempo in Toscana, turisti si riparano dalla pioggia in Piazza della Signoria, 05 novembre 2014 a Firenze. ANSA/MAURIZIO DEGL INNOCENTI
TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER DOMANI SABATO 05/05/18
NORD:
- CIELO MOLTO NUVOLOSO CON PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, A
PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, IN PARZIALE
ATTENUAZIONE SERALE SULLE AREE MONTUOSE.
CENTRO E SARDEGNA:
- DA PARZIALMENTE NUVOLOSO O MOLTO NUVOLOSO, CON ROVESCI O TEMPORALI
DA SPARSI A DIFFUSI, PIU' CONCENTRATI SULLA SARDEGNA E LUNGO LE AREE
INTERNE DELLE REGIONI PENINSULARI, IN DECISA RIDUZIONE DALLA SERA.
SUD E SICILIA:
- ADDENSAMENTI COMPATTI SULLE REGIONI PENINSULARI ED ESTESA
NUVOLOSITA' MEDIO-ALTA SULLA SICILIA, CON ROVESCI O TEMPORALI SPARSI
, IN GENERALE DI DEBOLE INTENSITA', IN GENERALE ATTENUAZIONE SERALE.
TEMPERATURE:
- MINIME IN LIEVE AUMENTO SU LEVANTE LIGURE, RILIEVI EMILIANI,
REGIONI ADRIATICHE CENTRALI, PUGLIA GARGANICA CALABRIA IONICA E
BASILICATA CENTRORIENTALE, IN LIEVE FLESSIONE LUNGO LE AREE ALPINE E
PREALPINE, PUGLIA CENTROMERIDIONALE CALABRIA TIRRENICA E SICILIA
CENTROMERIDIONALE, GENERALMENTE STAZIONARIE ALTROVE;
- MASSIME IN RIALZO UN PO' OVUNQUE, PIU' DECISO SULLA SICILIA, IN
DIMINUZIONE SULLA SARDEGNA CENTROCCIDENTALE E SUL LAZIO
CENTROMERIDIONALE.
VENTI:
- DEBOLI MERIDIONALI AL CENTRO-SUD, CON LOCALI RINFORZI SULLA
SARDEGNA, ED ORIENTALI AL NORD.
MARI:
- DA MOLTO MOSSO AD AGITATO IL CANALE DI SARDEGNA;
- MOLTO MOSSI IL MARE DI SARDEGNA ED IL TIRRENO;
- DA MOSSO A MOLTO MOSSO LO STRETTO DI SICILIA;
- MOSSI IL MAR LIGURE E LO IONIO;
- DA POCO MOSSO A MOSSO L'ADRIATICO.
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