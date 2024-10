Il Settore Meteo DMC dell'ARPAS comunica che il minimo barico chiuso al suolo, associato al sistema ciclonico in quota sull'Algeria, è ben saldo sul Mar di Sardegna; il ramo frontale più attivo associato a tale struttura si estende ancora dal Mar di Sardegna sud- occidentale al Canale di Sicilia e continua a muoversi lentamente in direzione Nord-Ovest. Sono ben evidenti dalle immagini radar le deboli, ma persistenti, precipitazioni di tipo stratiforme sulla Sardegna centro-settentrionale e sul Mare di Sardegna. La situazione meteorologica sull'Isola non subirà variazioni significative nelle prossime ore.

Sulla base delle informazioni acquisite dalla rete fiduciaria in telemisura si segnala che nell'ultima ora i valori più elevati sono stati registrati dalle stazioni ubicate a Siniscola 10.2 mm, Badu Crabiolu 9.6 mm, Montresta 9.2 mm, Villanova Monteleone 7.0 mm, Orani 5.6 mm.

Si riportano i valori di precipitazione più significativi registrati nelle ultime 2 ore dalla rete in telemisura: Siniscola 19.4 mm, Badu Crabiolu 14.4, Badde Urbara 14.2 mm, Montresta 14.2 mm, Villanova Monteleone 12.2 mm, Monte Tului 11.8 mm, Macomer 11.2, Sedilo 10.6 mm. Nelle ultime dodici ore si segnalano a Monte Tului 61.8 mm, Monte Rasu 57.4 mm., Siniscola 52.2 mm, Sedilo 48.6 mm.

Per quanto riguarda gli idrometri si segnalano i primi modesti incrementi di livello sul Mannu di Porto Torres, Tirso A Rifornitore.

Sulla base delle informazioni pervenute dai presidi territoriali si segnala che i livelli dei corsi d'acqua monitorati non hanno subito variazioni da segnalare.

Il gestori degli invasi non hanno finora segnalato ulteriori manovre di scarico e pertanto si ricorda solo che è in corso lo scarico sulla diga Maccheronis sul Posada con una portata di circa 15 mc/s.