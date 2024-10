Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, assieme al ministro delle politiche agricole ambientali e forestali Gian Marco Centinaio, sono attesi intorno alle 18.00 a Piazza Palazzo a Cagliari, in Prefettura, per l’incontro con i giornalisti e amministratori, per discutere di varie problematiche presenti nel territorio, come aveva anticipato su Facebook il premier Conte: “Oggi pomeriggio, dopo Campobasso e Potenza, sarò a Cagliari per avviare un Contratto istituzionale di sviluppo e sarà questa una buona occasione per incontrarli. Con me ci saranno anche il ministro dell'Agricoltura Marco Centinaio e il ministro per il Sud Barbara Lezzi. Insieme cercheremo di trovare soluzioni praticabili”.

Ad attenderlo il Presidente della Giunta Regionale Pigliaru, il Presidente della Camera di Commercio di Cagliari De Pascale, il Presidente Confidustria Alberto Scanu, l’assessore Regionale all'Agricoltura Caria e tanti sindaci dell’area metropolitana e del sud Sardegna, tra cui la sindaca di Sestu Paola Secci, Rita Pireddu di Soleminis, il sindaco di Iglesias Mauro Usai, il sindaco di San Sperate Enrico Collu, quello di Quartu Stefano Delunas, Giovanna Zuncheddu di Burcei, il sindaco Eugenio Murgioni di Castiadas e Luisa Murru di Monastir e tanti altri, che poi incontreranno Conte.

Insieme su un fronte unico, sono arrivati anche una delegazione di pastori e allevatori, ma anche i caschetti bianchi di Eurallumina, capitanati dallo storico rappresentante Rsu Antonello Pirotto, accomunati dalla crisi economica che attanaglia tutte e due le categorie, allevatori e comparto minerario.