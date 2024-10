Per Natale gli italiani acquistano oltre un milione di agnelli da latte. La novità sta nella pezzatura. Solo il 10% arrivano, infatti, nelle case interi o mezzene. Il 90% raggiunge il consumatore finale in vaschette nei tagli coscia, spalla o carrè.

È questo il dato che emerge da un’indagine del Consorzio di tutela dell’Agnello di Sardegna Igp che conferma la tendenza all’acquisto di porzioni più piccole, selezionate e pronte ad essere cucinate.

Altro elemento significativo emerso è il fatto che il mese di dicembre è quello in cui si in cui si consumano in assoluto più agnelli. In Italia in questo mese ne vengono macellati circa 1,5 milioni una piccola percentuale dei quali arrivano dall’estero. Il 66% di questi sono destinati al pranzo di Natale.

Di questi, 305 mila sono marchiati Igp di Sardegna e 200mila sono destinati per Natale. Hanno un peso medio di 6 kg sono presenti nelle principali strutture organizzate della Penisola e soprattutto, oltre che in Sardegna (dove l’Igp rappresenta il 68% della filiera) anche in Lombardia, Toscana, Liguria, Lazio, Campania. Ed un 10% finisce anche in Spagna.

«Cambiano le abitudini ma non la tradizione di portare l’agnello a tavola per Natale, soprattutto in Sardegna, dove rimane il principe delle tavole di Natale – ha sottolineato il presidente del Consorzio dell’agnello Igp Battista Cualbu -. Ormai anche l’agnello risente delle nuove tendenze dei consumatori che preferiscono acquistare piccole quantità e pronte a cucinare. Per questo come Consorzio stiamo lavorando in questa direzione con diverse porzioni ma anche con il termizzato».

«I sardi preferiscono comunque le carni buone, sicure e certificate – ha rimarcato il direttore del Contas Alessandro Mazzette – siamo la prima regione in Italia dove si consumano carni fresche Igp e Dop».

In Sardegna sono circa 4800 gli allevatori che certificano con il marchio Igp i propri agnelli per un valore alla produzione di 26,2 milioni di euro e di 38,6 al consumo.