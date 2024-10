Ventiquattro ore e poco più al termine dell'esposizione "Contami", mostra del tappeto e dell'abito tradizionale nulese. Grande successo per l'appuntamento di tre giorni, proposto dall'associazione culturale "Su Furione" in collaborazione col Comune e con la Pro Loco di Nule, nell'ambito degli eventi "Salude e Trigu" e in particolare della manifestazione "Ballos de Austu", in programma proprio domani, 10 agosto.

Si tratta del festival internazionale del folklore, che vedrà esibirsi ed alternarsi sul palco dei giardini le più belle espressioni della cultura popolare, non solo sarda ma anche internazionale. La manifestazione "Contami" giocherà un ruolo da protagonista, tramite il racconto e la storia dell'artigianato nulese, che grazie alle sue opere, e in particolare ai suoi pregevoli tappeti, rappresenta un fiore all'occhiello del settore a livello regionale e non solo.

Gli orari di apertura e chiusura della mostra, presso il centro pilota ex Isola, sono: 10-13 la mattina e 16-20 il pomeriggio. L'esposizione rappresenta un'occasione per fare un tuffo nel passato, per poi riaffiorare nel presente di una cultura e una tradizione che si tramanda di generazione in generazione, conservando il sapere dei nostri avi e maturando nuove conoscenze e consapevolezze grazie anche ad aneddoti e curiosità che verranno rivelati da una guida turistica professionale.