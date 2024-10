Intorno alle 5 di questa mattina i Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti nella zona industriale di Predda Niedda.

Gli uomini del 115 sono stati chiamati in causa per l'incendio di un container di rifiuti ed alcune autovetture abbandonate in quell'area.

Il pronto intervento delle squadre inviate dalla Centrale ha contenuto i danni. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, non si segnalano feriti.