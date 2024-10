Le complicazioni legate alla riapertura degli istituti scolastici stanno colpendo un po' tutte le zone. Ad Oristano ad esempio si è resa necessaria la chiusura della scuola paritaria del Sacro Costato, poiché un familiare di un alunno è risultato positivo al coronavirus.

"Il caso ha riguardato la famiglia di un alunno della scuola dell'infanzia - riferiscono dall'istituto -, ma per precauzione lo stop è stato esteso anche alle elementari. La notizia della positività risale a ieri e la scuola ha comunicato in anticipo la necessità di chiudere l'istituto".

Questa mattina ai cancelli di via Vittorio Veneto si sono presentati - non al corrente dell'accaduto - solo alcuni alunni di nuova iscrizione, informati personalmente del contrattempo. Sono già in atto le sanificazioni dell'edificio; ora il Sacro Costato aspetta il via libera dell'Asl per la ripresa delle lezioni.