Aumentano i casi di Covid a Fluminimaggiore, nel Sulcis Iglesiente, e il sindaco dichiara la zona rossa per 10 giorni. Chiuse scuole, chiese, bar, ristoranti, parrucchieri, palestre e mascherine obbligatorie anche all'aperto.

"Purtroppo - annuncia il primo cittadino Marco Corrias - a causa dell'evolversi in negativo della situazione Covid ci siamo visti costretti a dichiarare per dieci giorni zona rossa il comune di Fluminimaggiore. Mi auguro che quel che sta accadendo sia di monito per tutti perché in futuro vengano osservate in maniera rigorosa le regole previste per il contenimento della pandemia. Compreso, ovviamente, il vaccino".

L'ordinanza sindacale prevede "l'utilizzo obbligatorio di mascherine per la protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, con decorrenza immediata e fino alla decadenza dell'ordinanza. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative ovvero per motivi di salute con autocertificazione".

Il sindaco prosegue: "È consentito sempre il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E' consentito l'ingresso in entrata e in uscita per viaggi che siano stati prenotati in aereo o nave prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. È consentito, a un solo componente del nucleo familiare, per non più di una volta al giorno, lo spostamento per gli interventi necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile, consistenti nelle operazioni colturali che la stagione impone, ovvero per accudire gli animali allevati".

Sono sospese inoltre tutte le cerimonie civili e religiose. Nei ristoranti-pizzerie dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande.