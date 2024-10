A servizio sia delle imprese nascenti che di quelle già affermate, I’M IMPRESA persegue l’obiettivo di creare pianificazioni gestionali e soluzioni specifiche per le aziende, grazie al supporto di aree specialistiche di consulenza in modo integrato e funzionale.

Strategie per migliorare le prestazioni d’impresa, elaborazioni di sistemi di contabilità, pianificazione fiscale, sono solo alcune delle mansioni che con competenza tecnica, intraprendenza e innovazione, svolgono i professionisti di I’M IMPRESA.

Durante l’emergenza sanitaria l’azienda ha dovuto riprogrammare l’offerta e da oggi è possibile usufruire dei servizi I’M IMPRESA da qualsiasi parte di Italia, grazie alle consulenze personalizzate On-line e un ufficio amministrativo costruito su misura del cliente.

Siamo andati a parlare con i fondatori della società che ci hanno raccontato la loro storia.

Quando e come nasce I’M IMPRESA?

“La storia della nostra azienda risale ormai a cinque anni fa, quando io e Martina Lecis, abbiamo deciso di associarci e fondare uno studio di consulenza di tributaristi e consulenti del lavoro”, è così che Ilaria Piparo, tributarista e una dei tre soci fondatori, introduce la storia di I’M IMPRESA.

“Successivamente, è arrivato Marco Pillitu, affermato commercialista, revisore legale ed esperto in contenzioso tributario, che ha deciso di prendere parte al nostro progetto. Il percorso è proseguito sempre in crescendo, finché non ci siamo resi conto che il cliente iniziava ad essere sempre più esigente”.

Quali erano le esigenze dei clienti?

“Aumentava la richiesta di servizi sempre diversi, come ad esempio lo sviluppo di un business plan o di una campagna pubblicitaria ed è stato in quel momento che abbiamo capito di avere necessità di formare una squadra di consulenti aziendali, in grado di soddisfare qualsiasi richiesta del cliente."

È così che nasce I’M IMRPESA – consulenze professionali per aziende?

“Esatto! Nel momento in cui abbiamo capito che il cliente necessitava di un servizio a 360 gradi, abbiamo costruito una squadra di professionisti qualificati che si compone di commercialisti, tributaristi e consulenti del lavoro, ma anche di ingegneri, avvocati, esperti di finanziamenti, di marketing e comunicazione, business strategists, sviluppatori web, fotografi e videomaker. L’obbiettivo da raggiungere è stato quello di creare un gruppo che fosse in sinergia perché le aziende non lavorano mai a compartimenti stagni e le differenti aree aziendali necessitano di dinamicità e cooperazione. In questo modo riusciamo a fornire qualsiasi servizio professionale alle aziende."

Ad oggi da quante persone si compone la vostra squadra?”

“In sede lavora una squadra di sei persone e il team si completa con un gruppo di collaboratori specializzati. - prosegue Martina Lecis, altra socia fondatrice e consulente del lavoro- La sede aziendale è a Uta, in via Torino 34, centrale di comando di I’M IMPRESA. Giorno dopo giorno cerchiamo di comunicare ai clienti che il nostro è un ambiente dinamico e flessibile."

Cosa significa?

“L’esperienza ci ha insegnato – ci racconta il terzo socio fondatore Marco Pillitu - che il cliente spesso incontra degli ostacoli nel voler sviluppare un’idea imprenditoriale, perché teme di non avere gli strumenti per poter affrontare quel percorso. È per questo che abbiamo voluto costruire un’immagine aziendale che comunicasse al cliente entusiasmo, empatia e non troppa formalità. La nostra mission è quella di creare un rapporto con i nostri clienti che sia duraturo e di fiducia, vogliamo accompagnarli nel loro percorso di crescita e dargli gli strumenti che sono necessari per crescere e svilupparsi, e, soprattutto vogliamo che questo sia reciproco: noi impariamo da loro ogni giorno e grazie a loro siamo in continuo miglioramento.”.

