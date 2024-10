E’ partita la campagna di crowdfunding (raccolta fondi) sulla piattaforma Musicraiser https://www.musicraiser.com/it/projects/10661 per rendere possibile un mega concerto rock, tributo ad un gruppo fondamentale per la storia della musica italiana: i C.S.I. (Consorzio Suonatori Indipendenti), nati dalle ceneri dei CCCP e dai Litfiba - e sciolti dal 2002.

400 musicisti professionisti suoneranno insieme il loro famosissimo brano d’esordio “A tratti”, domenica 1° luglio nel suggestivo Parco dei Suoni di Riola Sardo, in provincia di Oristano.

Ad oggi è confermata la presenza dei Marlene Kuntz (vedi video https://www.youtube.com/watch?v=MDuCJW01IKw) come guru's band che guiderà l’esecuzione insieme al Direttore d’orchestra sardo Enrico Correggia con un'orchestra da camera di 20 elementi.

L’idea nasce dall’associazione FY63, capitanata da Pasquale (Lello) de Vita, anima e motore dell’ambiziosa iniziativa. Dopo essersi emozionato per l’impresa dei Mille di Cesena, in quella che è ormai diventata la storica esibizione dei Rockin’1000, De Vita ha cominciato a sognare un tributo in Sardegna ai C.S.I.

Per realizzare questa iniziativa così folle, così inimmaginabile e apparentemente irrealizzabile, si è costituito un gruppo di appassionati che ha una sola meta: regalare a tutti i sardi un concerto dedicato ai C.S.I. Un regalo a questa immensa band che vive nei cuori degli amanti della buona musica.

Il crowfunding serve per affrontare la complessità del progetto che comporta un notevole impegno economico, sia per il grande apparato tecnico video/audio, sia in termini logistici. Per supportare la realizzazione del concerto, bisogna acquistare su musicraiser la maglietta che dà diritto al biglietto d’ingresso gratuito qui: https://www.musicraiser.com/it/projects/10661

Per informazioni seguite la pagina Facebook C.S.I.amo: https://www.facebook.com/C.S.I.amofficial/

e-mail: associazionefY63@gmail.com