Sono quattro su 60 le donne elette nella XV legislatura del Consiglio regionale della Sardegna.

Si tratta di Alessandra Zedda (Forza Italia Sardegna), ex assessore al bilancio della giunta Cappellacci, e' alla seconda legislatura. Per Daniela Forma (Pd), Rossella Pinna (Pd) e Anna Maria Busia (Centro Democratico) si tratta della prima esperienza nell'Assemblea legislativa regionale.

La legislatura che sta per cominciare non si caratterizza quindi per un rilevante numero di elette.

Per trovare una rappresentanza cosi' poco nutrita e' necessario tornare indietro di quindici anni. Nella Dodicesima legislatura, insediatasi nel 1999, furono elette solo quattro donne (Ivana Dettori (Ds), Claudia Lombardo (F.I.) Mariella Pilo (F.I.) e Noemi Sanna (An)). Il minor numero di donne elette in Consiglio regionale nella storia dell'Autonomia regionale si ebbe nel 1969 quando l'unica donna premiata dagli elettori fu la democristiana Elodia Macis.

Nella Seconda, Quarta, Quinta e Ottava le consigliere elette furono due: Claudia Corona Loddo (Pci) e Pierina Falchi (Dc) nel 1953; Pierina Falchi (Dc) e Elodia Macis (Dc) nel 1961 e nel 1965; Maria Rosa Cardia (Pci) e Maria Isabella Puggioni nell'Assemblea che si insedio' nel 1979.

Pochissime le donne, appena tre, anche nella Prima legislatura: Claudia Corona Loddo (Pci), Pierina Falchi (Dc) e Eufemia Sechi (Dc); nella Terza: Claudia Corona Loddo (Pci), Pierina Falchi (Dc) e Elodia Macis (Dc) e nella Settima: Maria Rosa Cardia (Pci), Franca Maria Careddu (Pci) e Egidia Melis (Pci).

Appena quattro elette anche nella Nona: Ada Maria Lai (Pci), Lucia Moi (Pci, Maria Cristina Serra Pintus (Dc), Linetta Serri (Pci).

Il record di elette spetta alla Undicesima legislatura.

Nel 1994 riuscirono a varcare la soglia del palazzo di via Roma otto consigliere: Gabriella Busonera (Pds), Maria Francesca Cherchi (Pds), Marina Concas (RC), Ivana Dettori (Progressisti sardi), Claudia Lombardo (F.I.), Maria Teresa Petrini (Patto Segni), Noemi Sanna (AN) e Amalia Schirru (Pds).

Stesso numero di elette anche nella Tredicesima legislatura.

Nel 2004 pero' la percentuale era minore in quanto i consiglieri totali erano 85, mentre nella undicesima solo 80.

Nella Tredicesima legislatura le otto elette furono: Francesca Barracciu (Ds-Pd), Maria Grazia Caligaris (SDI-Su), Giovanna Cerina (Progetto Sardegna - Pd), Mariuccia Cocco (La Margherita - Pd), Angela Corrias (Ds -Pd), Paola Lanzi (Prc - Sinistra Autonomista), Claudia Lombardo (Forza Italia), Simonetta Sanna (La Margherita - Pd).

Nella decima legislatura le consigliere elette furono sette: Maria Vittoria Casu (Pci), Ada Maria Lai (Pci), Maria francesca Urraci (Pci), Virginia Lai (Dc), Maria Giovanna Mulas (Psi), Maria Cristina Serra Pintus (Dc) e Linetta Serri (Pci).