Sono 21 su 60 gli eletti riconfermati nella XV legislatura del Consiglio regionale della Sardegna: sei nelle liste di Forza Italia (Alessandra Zedda, Pietro Pittalis, Alberto Randazzo, Edoardo Tocco, Oscar Cherchi e Antonello Peru) a cui si aggiunge l'ex presidente Ugo Cappellacci; sette nel Pd (Pietro Cocco, Lorenzo Cozzolino, Luigi Lotto, Gavino Manca, Cesare Moriconi, Franco Sabatini e Antonio Solinas), due per i Riformatori (Michele Cossa e Attilio Dedoni); uno per l'Uds (Mario Floris); uno per il Psd'Az (Christian Solinas); uno per Sel (Daniele Cocco); uno per l'Udc (Giorgio Oppi) e uno con la lista La Base (Efisio Arbau).