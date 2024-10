A vuoto la prima votazione per l'elezione del presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Il centrosinistra e il centrodestra hanno votato quasi in massa scheda bianca e ora si procederà alla seconda votazione. Nulla di fatto, per ora, per Gianfranco Ganau, che è il presidente indicato dal Pd e che dovrebbe ottenere anche i consensi da parte degli alleati del centrosinistra.

Per eleggere il presidente, però, nelle prime due votazioni serve raggiungere la maggioranza dei due terzi cioè 40 voti. Probabilmente per accelerare l'elezione di Ganau e non potendo contare su una maggioranza tanto ampia - per la quale servirebbero anche almeno quattro voti dell'opposizione di centrodestra visto che il centrosinistra può contare su 36 seggi - la maggioranza ha deciso di votare scheda bianca.

Al termine dello scrutinio le schede rimaste intonse sono state 51, mentre un voto è stato dato rispettivamente allo stesso Ganau, a Gavino Sale (Irs), a Piero Comandini (Pd) e Pietro Pittalis (Fi) e a Edoardo Tocco (Fi). Quattro le schede nulle.

Ora si procede alla seconda votazione per la quale serve sempre la maggioranza qualificata dei due terzi, ma verranno contate anche le schede bianche.