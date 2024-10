Su proposta del Presidente del Consiglio della Provincia di Nuoro, Lucio Carta, il Consiglio Provinciale ha approvato nei giorni scorsi un documento con il quale rifiuta ogni ipotesi di dislocazione e deposito di materiale nucleare in Sardegna.

Il Consiglio, riunitosi per discutere sulla questione, impegna inoltre l’Amministrazione a opporsi con ogni mezzo all’insediamento del deposito di scorie nucleari in Sardegna, collaborando con tutte le istituzioni e organizzazioni sarde che si stanno battendo in questa direzione.

Il Presidente del Consiglio, Lucio Carta, chiede alle massime istituzioni regionali, che facciano sentire la propria voce, inequivocabile, nei confronti del Governo e a tutte le rappresentanze in Parlamento di opporre un fronte compatto e di farsi promotori di un blocco unitario che evidenzi l’opposizione generale della Sardegna intera all’utilizzo del suo territorio come area idonea al deposito di scorie nucleari.

“La sardegna ha già dato abbastanza con le servitù militari che hanno creato ingenti danni al territorio, soprattutto in termini di inquinamento - ha sottolineato il Presidente del Consiglio, Lucio Carta -. Questo Consiglio sarà in prima fila a difendere l’ambiente della Sardegna e la salute dei suoi residenti in tutte le sedi, sia politico-istituzionali che legali, per difendere la volontà del popolo sardo espressa in modo chiaro e democratico”.