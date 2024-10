Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da New Livingston sulla conferma della revoca della tratta Alghero-Roma da parte della Regione, dopo che il Tar Sardegna si era espresso, giovedì scorso, contro la compagnia aerea. La revoca della Regione prevede il passaggio di consegne tra New Livingston e Alitalia, seconda classificata nel bando sui voli da e per l'Isola, a partire da venerdì 6 giugno sarà Alitalia.

Ora l'udienza di merito è fissata per il 17 giugno: "New Livingston confida nella ragionevolezza di tutte le Parti coinvolte in merito alla possibilità di proseguire direttamente con il servizio de quo fino all’esito della discussione in Camera di Consiglio, così evitando disagi all’utenza e alla clientela, nonché danni economici per la stessa società, con particolare riferimento ai lavoratori di base ad Alghero".

Inoltre, per evitare ulteriori disagi ai passeggeri la compagnia chiede la possibilità di continuare a volare sino almeno alla decisione del tribunale amministrativo di secondo grado.