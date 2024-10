Il sindaco di Olzai, Ester Satta, ha convocato il Consiglio comunale per domani alle ore 19 per esprimere solidarietà e vicinanza a Giangavino Murgia, l’impiegato comunale vittima di un atto intimidatorio.

Il fatto risale al 16 gennaio scorso quando ignoti hanno lanciato una bomba nel cortile dell'abitazione del dipendente.

Una seduta straordinaria per condannare fortemente un vile gesto che colpisce l’intera comunità, ma anche, come afferma il primo cittadino, per “prendere una posizione, condivisa da tutta l’amministrazione comunale, che vuole condannare con fermezza questo atto e prendere una posizione verso un percorso di legalità e giustizia”.

"E’ doveroso che ogni amministrazione manifesti la sua posizione con assoluta chiarezza e pubblicamente - continua il sindaco -. Questi episodi devono essere denunciati per dimostrare la condivisione e la condanna da parte di tutta la comunità".

"In queste circostanze non bisogna mai lasciare le persone in solitudine, ma soprattutto - conclude Ester Satta - capire che questi gesti interessano tutta la comunità. Noi come amministrazione dobbiamo lanciare un segnale forte verso una crescita di civiltà, legalità e giustizia”.