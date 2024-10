“Credo che in questo momento storico ci sia bisogno di riferimenti partitici, credo che serva una nuova stagione in cui i partiti tornino ad essere lo strumento per la selezione e crescita della classe dirigente. La parentesi civica è servita per comprendere e dare risposte alle, inascoltate, richieste provenienti dalla società ma si arriva ad un punto in cui bisogna rielaborare le sovrastrutture politiche: i partiti. Coerentemente ho pertanto scelto di accasarmi e mettere le mie esperienze e competenze al servizio del partito che reputo più vicino a me: Fratelli d’Italia”.

Pierluigi Mannino stringe la mano al partito della Meloni e lo fa in conferenza stampa, annunciando la scelta decretata e meditata dai banchi di Palazzo Bacaredda, indossando così la nuova casacca: “E proprio per far sì che questa scelta non si riduca semplicemente ad una questione numerica – afferma Mannino - ho accettato volentieri anche l’incarico di coordinatore cittadino. Ringrazio il partito della fiducia riposta in me e spero di esserne degno. A livello comunale non cambierà la mia posizione e continuerò a far gruppo con Piergiorgio Massidda nella cui lista sono stato eletto e che è a conoscenza della mia scelta. Sentivo di dover fare questo passo già da tempo ed ora è arrivato il momento. Inizia una nuova esperienza, un’altra scelta è fatta – conclude Mannino scegliendo una frase di Albert Camus - La vita è la somma di tutte le tue scelte”.

“Il consigliere Pierluigi Mannino – ha aggiunto il deputato sardo, Salvatore Deidda - ha dimostrato simpatia per Fratelli d'Italia dalle scorse europee. Poi lo ha detto chiaramente alle politiche e ora finalmente entra ufficialmente nel nostro movimento. Con lui sono 3 i consiglieri comunali di Fdi. Si cresce”.