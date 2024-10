Il Consiglio Comunale di Gavoi è convocato per mercoledì 8 giugno alle18,30 per discutere alcuni importanti punti all’ordine del giorno. Oltre a variazioni di bilancio e alcuni adempimenti contabili saranno portati in consiglio l’adesione al parternariato del Gal BMGS, del quale si è appena rinnovato il CdA, che si appresta ad affrontare la nuova programmazione, e la modifica del regolamento per l’insediamento delle attività produttive nell’area PIP.

A questo proposito, coerentemente con l’impegno programmatico di agevolare e sostenere le attività produttive, l’Amministrazione ha lavorato fin da subito, con il consueto metodo partecipativo, sugli interventi che rientrano tra le sue competenze dirette tra cui, appunto, il Regolamento PIP.



L’Amministrazione, gli uffici, lo staff giuridico-politico, raccogliendo le segnalazioni e i suggerimenti degli operatori economici e della Commissione Attività Produttive, dalla quale sono emerse le criticità e i limiti del precedente regolamento, hanno apportato importanti modifiche sia nella direzione di estendere la platea delle attività insediabili, in relazione alle concrete possibilità di sviluppo del territorio, rimuovendo limiti che ostacolavano ingiustificatamente l’attività imprenditoriale, che in quella di promuovere l’effettivo ed efficace insediamento dell’area PIP, ponendo regole chiare e semplificando gli adempimenti.

Il nuovo Regolamento mira, da un lato, a consentire agli assegnatari delle aree di programmare le proprie iniziative produttive e imprenditoriali sulla base di norme chiare, semplici e allineate con la tempistica prevista dalla normativa generale; dall’altro, ad agevolare e rendere effettivo da parte dell’Amministrazione, il controllo e verifica dell’adempimento delle prescrizioni contrattuali e amministrative sull’utilizzo dell’area per la finalità di acquisto.



Un importante adeguamento dello strumento, dunque, al fine di favorire, semplificare e rendere efficiente l’utilizzo dell’area PIP, nella quale già sono insediate alcune aziende e altre si accingono a farlo nei lotti assegnati.

L’Amministrazione Comunale invita quindi tutti i cittadini a partecipare al consiglio.