Alla fine è stata un vero trionfo la serata di grande musica per il tradizionale appuntamento musicale del Conservatorio Canepa di Sassari.

Un programma caratterizzato dall’originalità della scelta artistica e per l'esecuzione ineccepibile dei numerosi brani, per un programma dedicato in buona parte alla musica romantica con protagonisti l’orchestra del Conservatorio diretta da Andrea Raffanini e due solisti al pianoforte: Adriano Murgia e JunginShin.

Lunghi applausi in apertura al Teatro Comunale per l’esecuzione in prima assoluta del brano intitolato “Oumuamua. Il messaggero da un lontano passato” scritto da Fabio Cuccu, allievo del corso di composizione.

Diretta da Raffanini la compagine orchestrale ha eseguito la suite orchestrale n.1 Peer Gynt scritta nel 1888 dal compositore norvegese Edvard Grieg

Emozionante l’interpretazione della “Totentan” Parafrasi del Diesirae S 126 (versione del 1864) del compositore ungherese Franz Liszt

Ancora Liszt nel programma che prevedeva il concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in mi bemolle maggiore S 124 (1849, rev. 1856) interpretato da un'altra solista di grande talento Jungin Shin. Grande apprezzamento alla fine per un'altra coinvolgente suite: le “Danze Polovesiane” di Aleksandr Porfir'evič Borodin.