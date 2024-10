Proseguono nella Sala Sassu del Conservatorio Canepa di Sassari, i concerti dedicati all’opera pianistica e della musica da camera con pianoforte di Claude Debussy, di cui quest’anno ricorre il centenario della morte.

Domani 19 ottobre alle 19.00 è in programma l’esecuzione della prima serie delle “Images”, interpretate da Francesco Alessandro Meloni, le “Six épigraphes antiques” per pianoforte a quattro mani, con il duo formato da Riccardo Pinna e Luca Delogu, e la “Prima rapsodia per clarinetto e pianoforte” che sarà eseguita da Antonio Puglia e Mariano Meloni.

La serata si concluderà con la pianista Simona Coco che interpreterà il secondo volume degli “Studi” l’ultimo suo lavoro pianistico. L’ingresso è gratuito.