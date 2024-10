L’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno, nell’ambito dell’iniziativa a livello nazionale denominata “Volontario negli Ospedali Pediatrici”, è volta a portare momenti di spensieratezza ai piccoli degenti e alle loro famiglie.

E ieri mattina, una delegazione dell’A.D.M.I., il Questore dott. Giovanni Aliquò e alcuni operatori della Polizia di Stato della Questura, hanno incontrato i piccoli degenti ricoverati nel reparto di Pediatria nell’Ospedale Civile “San Martino”, ai quali lo stesso Questore ha consegnato i doni, regali e materiale didattico, dell’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno per Natale.

I bambini sono stati coinvolti in giochi di società, elaborazione di disegni e nella creazione di puzzle, facendo a loro trascorrere del tempo in spensieratezza. Alla maestra Tuveri è stato consegnato il materiale didattico da utilizzare in reparto. Nei prossimi giorni seguiranno analoghe iniziative anche nelle altre sezioni provinciali A.D.M.I.

“Quello che si sta per concludere è un anno pieno di soddisfazione”, ha commentato Pietro Piccioni, Responsabile della Regione Sardegna e della Provincia di Oristano. Associazione sempre pronta ad aiutare il prossimo: hanno portato generi di prima necessità e materiale didattico per le scuole nelle zone colpite dal terremoto.

L’A.D.M.I. di Oristano coglie l’occasione per ricordare che “chiunque voglia sostenerci per far si che queste iniziative possano continuare nel tempo è possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera ad un costo di 15 euro può contattare il responsabile all’indirizzo email admi.oristao@gmail.com”.