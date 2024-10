La Pro Loco di Fonni organizza in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la biblioteca comunale, l’Università degli Studi di Cagliari e il Centro Conservazione Biodiversità (CCB) due appuntamenti per conoscere e scoprire un patrimonio endemico da conservare e valorizzare nonché ammirare il fiore primaverile simbolo del Gennargentu "la peonia" (S’Orrossa e’ Monte).

In occasione del convegno, che si terrà il giorno 23 aprile alle ore 17.00 c/o la biblioteca, verrà presentata la guida interattiva alla flora legnosa (alberi, arbusti e liane) del massiccio del Gennargentu, preparata in collaborazione con il progetto Dryades/KeyToNature, coordinato dall’Università di Trieste e a cura del Prof. Gianluigi Bacchetta, del Dott. Giuseppe Fenu e del Prof. Pier Luigi Nimis. Senza aiuti e senza finanziamenti le due università hanno prodotto uno strumento utile che mira a valorizzare il territorio e, unitamente a tutte le immagini, è gratuitamente disponibile in rete al seguente sito http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=488 e come app per iPhone denominata "KeyToNature". L’università che scende dalla cattedra, si cala nelle realtà territoriali, lavora insieme ai cittadini e manifesta la sua disponibilità per ogni tipo di collaborazione futura.

Sempre in occasione del convengo Angelino Congiu curerà la proiezione di diapositive sulla flora e sulla fauna del Gennargentu mentre una mostra sugli endemismi della flora del Gennargentu sarà curata da Emilio Melis. Le stesse voci esperte, nelle persone del Dott. Mauro Fois e della Dott.ssa Alba Cuena, il 26 aprile c.m. guideranno i nostri passi tra i sentieri del Gennargentu e aiuteranno al riconoscimento della flora in uno scenario nel quale la peonia è in questo periodo la regina della fioritura.

Chiunque sia interessato a partecipare all'escursione si può prenotare chiamando al numero +39 3486752649, via email proloco.fonni@tiscali.it e per qualsiasi altra informazione utile visitare il sito www.prolocofonni.it.