"I dati di Ats ci indicano oggi un aumento di positività in città", parola del sindaco di Alghero Mario Conoci, in un video di aggiornamento sulla situazione Covid nella cittadina del nord Sardegna. "L'aumento porta a una percentuale dello 0,1% in città, 45 positivi. Limiti accettabili ma che devono far riflettere soprattutto alla luce di un'analisi".

"I positivi - spiega il primo cittadino - sono concentrati principalmente in dieci nuclei familiari. La trasmissione del virus avviene forse nel luogo che riteniamo più sicuro: la nostra casa. la sicurezza non dipende dal luogo nel quale ci troviamo ma dalle precauzioni che prendiamo. Anche in casa dobbiamo attuare regole che all'esterno funzionano e devono essere tenute presenti anche dentro casa".

"In questi giorni sono stati fatti tantissimi tamponi e test sierologici nel mondo scolastico. Sono andati molto bene perché su circa 800 test nessuno è risultato positivo. E' un dato che ci deve incoraggiare ma indurre a comportamenti responsabili ovunque ci troviamo".