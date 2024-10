Saranno eseguite oggi le autopsie di Giuseppe Diana, 67 anni, e della moglie Luciana Corgiolu, di 62, uccisi nella loro abitazione di via Copernico a Settimo San Pietro.

Il pm Daniele Caria, il magistrato che coordina le indagini, ha affidato stamani l'incarico al medico legale Francesco Paribello, che si occuperà degli accertamenti clinici. L'esame autoptico avverrà al Policlinico universitario di Monserrato.

Le analisi serviranno per capire come e quando, con precisione, i due coniugi sono stati uccisi, con quante coltellate e con quale oggetto contundente sono stati colpiti.

Da un primo esame del medico legale giunto sul luogo del duplice omicidio, infatti, la morte della coppia risalirebbe a lunedì mattina, 48 ore prima della scoperta dei cadaveri.

Intanto proseguono le ricerche di Igor Diana, 28 anni, uno dei due figli della coppia. Il giovane si sarebbe allontanato a bordo del fuoristrada Ford grigio del padre. Il giovane potrebbe aver portato via una pistola, che era custodita in casa. La Polizia ha sequestrato i due fucili legalmente detenuti da Giuseppe Diana, ma non la pistola regolarmente denunciata.

La Polizia ha diffuso una nota di ricerca con il modello dell'auto e con la foto del giovane a tutte le forze dell'ordine. Verifiche anche in porti e aeroporti.