Continua la vicenda sulla storia dei conguagli Abbanoa, ed è di ieri il durissimo scontro avvenuto tra l'assessore regionale ai Lavori pubblici Paolo Maninchedda e il sindaco di Sassari e presidente dell'Egas, l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, Nicola Sanna.

Lo scontro è avvenuto tra i due alla fine dell'assemblea generale dei Comuni convocata da Anci per un confronto istituzionale sul tema.

Il confronto tra sindaci, assessore e l'amministratore di Abbanoa, fino a quel momento, era andato avanti in maniera tranquilla, al netto anche di dure prese di posizione, soprattutto da parte dei primi cittadini di Assemini e Desulo, poi, in coda, con il botta e risposta tra Maninchedda e Sanna che da sindaco di Sassari aveva denunciato neanche un mese fa Abbanoa per interruzione del servizio nella sua citta', mentre da presidente dell'Egas aveva mandato una serie di lettere diffida nelle quali si sottolineava l'inadempienza del gestore per quanto riguarda la trasmissione degli atti di programmazione economico-finanziaria.

Da qui l'attacco di Maninchedda, che nel suo intervento finale ha sottolineato come i problemi si risolvono "lavorando, e non cercando colpevoli. Non sono per risolvere i problemi con il conflitto, chi pensa che questa sua la strada, inventando avversari che non esistono, ha di fronte a se una prateria personale dove non trovera' a Regione”.

Immediata la replica da parte del sindaco di Sassari: "Non vedo nessun conflitto. Io sono un gran lavoratore e non permetto che si dica il contrario. Ma sono anche stato eletto democraticamente dai miei cittadini e ho il dovere di rappresentare i loro interessi”.

Durissima controreplica di Maninchedda: "Da sindaco di Sassari hai denunciato, questo sarebbe il tuo dialogo? Non si abusa della propria posizione istituzionale per fare il capopopolo e il Masaniello. Dici menzogne e travisi la realta'".