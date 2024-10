Tre colpi di fucile da caccia esplosi dai malviventi alla volta dei carabinieri della Compagnia di Nuoro che stavano eseguendo dei rastrellamenti nelle campagne di Fonni, in località Santa Justa.

Sarebbero due i banditi intercettati dai militari mentre si muovevano col volto coperto e a piedi. Una volta intimato l'alt, i due malintenzionati avrebbero rivolto agli uomini dell'Arma alcuni colpi di fucile per scongiurare un inseguimento. I carabinieri hanno risposto al fuoco, ma non sono riusciti a fermare i fuggiaschi.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma per tutta la notte nelle campagne dell'intero territorio le pattuglie dei militari hanno dato la caccia all'uomo. Già il 31 ottobre scorso, a Fonni, un'auto dei carabinieri era stata centrata da una pioggia di piombo. Ad aprire il fuoco i malviventi in fuga dopo una rapina all'ufficio postale. In quell'occasione era rimasta ferita al polpaccio una carabiniera in servizio.