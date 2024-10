Le Fiamme Gialle della Tenenza di Arbatax hanno eseguito un decreto di confisca, emesso dal Tribunale di Lanusei, nei confronti di un imprenditore accusato di evasione fiscale “seriale”, ritenuto "persona socialmente pericolosa” e che, sebbene ufficialmente nullatenente, come riferito dai finanzieri, aveva a disposizione un patrimonio milionario.

Il risultato, già rilevante per dimensione, assume maggiore rilevanza se si considera che si tratta di uno dei primi casi di “confisca” sul territorio sardo a seguito di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi della normativa antimafia, nei confronti di un evasore fiscale.

Le indagini, iniziate oltre 3 anni fa e conclusesi in parte nel 2015, avrebbero evidenziato, sotto il profilo soggettivo, il coinvolgimento dell’imprenditore, durante un arco temporale di oltre venti anni, in una serie di attività illecite connotate dall’attinenza all’ambito dei crimini economico–finanziari.

L’importante operazione si innesta in un più ampio quadro di attività di prevenzione ed indagini disposte dal Comando Provinciale di Nuoro a tutela della legalità economico-finanziaria, a salvaguardia dei cittadini ed imprenditori che operano nella legalità e finalizzata all’aggressione dei patrimoni illeciti.

La ricostruzione, ottenuta anche grazie a scrupolosi e complessi accertamenti patrimoniali, estesi al nucleo familiare, avrebbero permesso di rilevare un valore nettamente sproporzionato tra i redditi dichiarati, l’attività svolta e gli arricchimenti patrimoniali dell’indagato.

All’esito delle indagini, il Tribunale di Lanusei ha disposto la confisca di beni immobili, mobili e disponibilità finanziarie per complessivi 4.500.000 già posti sotto sequestro nel giugno 2015 su iniziativa della Procura della Repubblica ogliastrina e consistenti in 9 immobili, 1 struttura alberghiera, 1 terreno, 12 autoveicoli, e quote sociali conti correnti che sarebbero riconducibili all’indagato.

Oltre alla confisca dei beni, è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Tortolì per la durata di tre anni.