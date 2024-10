Arriva nel Nord Sardegna Confintesa, grazie alla nomina, da parte del Segretario Nazionale Vito Vincesilao, di Mattia Ventroni, 29enne di Budoni, consulente assicurativo, come responsabile provinciale di Sassari per il dipartimento Professioni.

Il Sindacato, nato nel 2003, è strutturato in quattro dipartimenti: formazione, relazioni esterne, affari giuridici, servizi e convenzioni. Inoltre conta su un osservatorio permanente per monitorare il mercato del lavoro. Sono sette Federazioni sindacali nel pubblico impiego di cui due maggiormente rappresentative, mentre fanno parte di Confintesa dodici Federazioni che operano nel mondo del lavoro privato, oltre ad una rivolta ai pensionati.

“Abbiamo raggiunto un ottimo obiettivo – queste le parole di Ventroni -. La Sardegna ha bisogno di una nuova proposta sindacale di tipo americano che prediliga i tavoli istituzionali alle piazze che spesso risultano desuete e inefficaci. Il nostro obiettivo è tutelare tutti i Professionisti, anche quelli non riconosciuti che rientrano nelle legge 4/2013. Stiamo lavorando per tutelare chi spesso non ha voce nelle sedi opportune ma costituisce un pezzo importante del nostro tessuto economico produttivo”.