La nuova sede di Confintesa a Cagliari “non è solo un edificio, ma un centro di risorse e sostegno per i cittadini della città e dell’intera Sardegna. Offrirà una vasta gamma di servizi, dalla consulenza fiscale a quella previdenziale, diventando un punto di riferimento per le esigenze lavorative e sociali della comunità”.

“Questa apertura rappresenta un passo significativo per lo sviluppo della nostra Confederazione – ha affermato Francesco Prudenzano, Segretario Generale di Confintesa –e non solo rafforza la nostra presenza sul territorio, ma dimostra il nostro impegno nel servire al meglio i cittadini Sardi. I problemi di Cagliari e della Sardegna saranno oggetto di particolare attenzione da parte di Confintesa, specialmente in un momento in cui il Governo sta investendo notevoli risorse economiche attraverso il PNRR”.

“La presenza della Confederazione in Sardegna – conclude Prudenzano – riflette il suo impegno nel garantire una rappresentanza adeguata per tutte le categorie lavorative della regione”.

“Le specificità del territorio Sardo saranno attentamente monitorate – ha aggiunto Marco Podda, Segretario Generale Regione Sardegna di Confintesa –per assicurare che Confintesa sia in grado di interpretare al meglio le esigenze dei cittadini e dei lavoratori di ogni settore operante in Sardegna”.

Confintesa, già riconosciuta come Organizzazione maggiormente rappresentativa ed inserita all’interno dell’Assemblea del CNEL, continuerà a contribuire attivamente alla crescita e allo sviluppo della regione, lavorando in stretta collaborazione con le Istituzioni locali, le Associazioni di rappresentanza e l’intera comunità.